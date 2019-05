Giornate Nazionali dei Castelli, ecco il programma in Molise

In occasione della XXI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli che, con il patrocinio del MIBAC, si celebrano in tutta Italia nelle medesime giornate, sabato 11 e domenica 12 maggio, la Sezione Molise dell'istituto Italiano dei Castelli ha organizzato una serie di eventi che daranno agli appassionati di storia medievale e di architettura fortificata la possibilità di visitare antichi castelli, palazzi baronali, cinte murarie e torri. Le Giornate Nazionali dei Castelli intendono portare all'attenzione di un pubblico sempre più vasto, del mondo politico e degli operatori turistici un patrimonio considerevole secondo, per numero e importanza, solo agli edifici religiosi.

Sabato 11 maggio dalle ore 10,30 a Pescolanciano nel castello d'Alessandro, si svolgerà l'evento principale con una giornata di studio sull'antica dimora, seguita dal concerto d'arpa della giovane artista Tosca Tavaniello e dall'inaugurazione del Museo dei Castelli nel Castello pensato soprattutto per incuriosire e affascinare gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. Il Museo conterrà l'esposizione permanente di circa 50 pannelli che ritraggono castelli molisani e italiani fotografati e corredati di notizie storiche. Seguirà la visita guidata del castello.

Tra sabato e domenica, visite guidate anche in altri castelli e strutture fortificate: castello Monforte di Campobasso, castello d’Evoli di Castropignano, torre angioina di Colletorto, castello angioino di Civitacampomarano, castello di Capua a Gambatesa, castello baronale di Macchia Valfortore, torre di Riccia, castello Svevo di Termoli, fortezza di Tufara, borgo fortificato di Fornelli, castello baronale di Macchiagodena, castello Pandone di Venafro.