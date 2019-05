Roccamandolfi, il consiglio comunale dà l’ok per il rendiconto

Si è tenuto venerdì sera alle ore 18 il consiglio comunale di Roccamandolfi. L’assise civica si è aperta in un clima di forte commozione,con un minuto di raccoglimento, in ricordo del consigliere comunale Pietro Ricciardone, deceduto tragicamente poche settimane fa.

Subito dopo c’è stata la surroga e la relativa convalida del consigliere comunale subentrante. Al secondo punto all’ordine del giorno c’è stata la nomina di un nuovo consigliere comunale in seno alla Commissione elettorale comunale ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 20/03/07 n.223, in sostituzione del consigliere comunale deceduto.

Di seguito si è passati alla nomina di un nuovo consigliere in seno alla Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e Corti di Assise d’Appello. A seguire c’è stata l’approvazione dei verbali della seduta precedente e la discussione sull’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2018.

Dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi, supportata dal parere favorevole del Revisore dei Conti, l’assise ha approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto relativo all’anno 2018,con un avanzo disponibile pari a circa 109.000 euro, a dimostrazione di una gestione oculata e parsimoniosa dell’ente da parte dell’attuale amministrazione comunale.