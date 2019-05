Elezioni comunali Campobasso, qui centrodestra: voglio una città per le donne (videointervista)

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali di Campobasso. Oggi in Piazza Municipio la lista di Forza Italia si è presentata ai cittadini. Come moderatrice c'era la coordinatrice regionale, nonchè deputata, Annaelsa Tartaglione. Ospiti d'onore il presidente della Regione Donato Toma, gli assessori Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio e i consiglieri regionali Paola Matteo e Nico Romagnuolo capigruppo rispettivamente di Orgoglio Molise e Forza Italia.

In extremis è arrivato anche l'assessore Vincenzo Cotugno a suggello che in questa campagna elettorale Forza Italia e Orgoglio Molise viaggiano nella stessa lista. Tra i personaggi più conosciuti c'è la consigliera comunale uscente Maria Laura Cancellario, che in questa legislatura di opposizione ha accumulato molta esperienza. Ci sono come ex amministratori anche Michele Coralbo e Angelo Cristoforo. Come amministratore di buon corso anche l'attuale sindaco di Mirabello Sannitico Luciano Di Biase. In lista anche Giuseppina Rutigliano, candidata con Fratelli d'Italia alle politiche 2018.

Ma la vera novità per Forza Italia, fortemente voluta dalla coordinatrice Annaelsa Tartaglione è il medico delle donne, Michele Mariano, direttore del centro di procreazione responsabile all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Per lui sono venute in Italia troupes della televisione svedese e della Bbc. E lui promette direttamente ai cittadini: " se venissi eletto, non lascerò il lavoro che sto facendo per le donne, quello continuerà regolarmente e speriamo anche oltre il tempo possibile. Non lascerò assolutamente l'ospedale e continuerò a lottare per la buona sanità molisana" .

Ma la vera leader è stata Maria Domenica D'Alessandro, candidata sindaca in quota lega ma che rappresenta comunque tutta la coalizione. La città che desiderà è a forma di donna e di bambini con la ritrovata importanza per il centro. Nei suoi primi 100 giorni penserà a conoscere il bilancio di Campobasso. Per le donne cerca innanzitutto sicurezza. La manifestazione si è chiusa con l'endorsement a Forza Italia e alla candidata sindaco del presidente della Regione Donato Toma.