Imparare a degustare i vini: Onae, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici propone due ottime occasioni formative

Lunedì 13 maggio ad Avezzano, presso il Ristorante "Timo e Rosmarino", e giovedì 16 a Montesilvano, presso il "Mercato del Pane" sono ghiotte occasioni per imparare a bere Vino con responsabilità e, soprattutto, con gusto e conoscenza che l'ONAE, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici, mette a disposizione degli interessati.

L'ONAE è consapevole del fatto che non è facile mettere d'accordo chi di Vino non sa nulla accanto ad appassionati, operatori e produttori. Ma, partendo dalle basi della tecnica di degustazione con una presentazione modellata sulle basi fornite dall'espertissimo Franco D'Eusanio con la sua Azienda vitivinicola Chiusa Grande, tutto diventa possibile. Il sistema didattico adottato è funzionale alla comprensione del vino anche ai meno esperti, con l'obiettivo di insegnare a saper degustare, affinare i propri strumenti sensoriali ed esplorare fino in fondo le proprietà del Vino.

I Corsi si terranno dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Per informazioni e iscrizioni inviare una email all'indirizzo info@onae.it o telefonare al numero 3391636497.