Agnone, iniziano i festeggiamenti di San Cristinziano: il palco degli artisti ingombra le strade principali, autisti imbufaliti

I festeggiamenti per il Santo Patrono di Agnone San Cristanziano iniziano da oggi 11 Maggio e termineranno il 13 giorno della ricorrenza. La festa per il maestoso santo e' stata ripristinata dopo lunghi anni di oblio nel 2017.

San Cristanziano è il protettore della città contro fulmini, grandine, tempeste e in senso lato contro i periodi di turbolenze sociali , discordie e guerre.Il santo sarà onorato con un ricco programma religioso e civile.

Il programma di oggi, dopo la novena, prevede tra i riti civili il concerto live alle 21. 30 in piazza Giovanni Paolo II, delle Orme dei Pooh e l'esibizione dell'orchestra dei Simpatici Italiani. Il palco per l'esibizione degli artisti è stato allestito all'incrocio tra via Matteotti e la strada che conduce al rione Maiella e occupa quasi per intero la carreggiata stradale per proseguire lungo il corso principale. Gli automobilisti imbufaliti costretti a fare un giro lungo, si chiedono come mai il palco non è stato posto sul marciapiede della piazza come di consuetutine. Il 13 maggio giorno del Patrono, risuoneranno lungo le vie del paese le note delle musiche del famoso complesso bandistico, la banda di Braciliano. Alle 17.30, presso la chiesa madre di San Marco la Santa Messa e a seguire la processione