Salvini a Campobasso, l'unione degli studenti: banchetti e striscioni simbolici per ricordare la restituzione dei 49 milioni di euro

"Il 15 maggio il ministro Matteo Salvini sarà a Campobasso per fare la passerella politica pre-elezioni". Si legge in un evento facebook denominato "Balconi di protesta contestiamo Matteo Salvini organizzato dall'Unione degli Studenti. Che hanno le idee chiare sulla storia del vicepremier.

"Campobasso si ricorda di quando il meridione veniva insultato? - hanno continuato - Il Molise,insieme a tutto il sud, è lasciato indietro da decenni e viene considerato solo quando c'è la campagna elettorale! I cittadini non staranno fermi. Il giorno 15 decine di cittadini di Campobasso affiggeranno sul proprio balcone striscioni di protesta! Sei campobassano e vuoi aderire? Metti a disposizione il tuo balcone! Contattaci per la consegna gratuita dello striscione!".

Ma non è tutto. Sono anche pronti ad organizzare banchetti simbolici per la questua tra i cittadini per permettere a Salvini la restituzione dei 49 milioni di euro sottratti agli italiani.