Campobasso,Detenuto ricoverato al Cardarelli ferisce poliziotto penitenziario con un pezzo di lavandino

È di ieri sera la nuova violenta aggressione nei confronti di un poliziotto penitenziario del carcere di Campobasso. A comunicarlo è il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo: “un detenuto ricoverato presso l’ospedale molisano nella serata di ieri ha distrutto la camera nella quale era degente lanciando un pezzo del lavandino che aveva appena rotto addosso al poliziotto procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni, come refertato dal pronto soccorso dello stesso ospedale. Assai evidente la necessità di interventi strutturali al sistema carcerario italiano, il quale non è più in grado di contrattare e garantire la sicurezza dei poliziotti penitenziari e degli stessi detenuti. Quello di Campobasso è il 34° episodio di violenza nei confronti di poliziotti penitenziari negli ultimi 8 giorni”.