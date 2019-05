Antonio Battista e Franco Roberti (Pd): la lega infonde paura, la diseguaglianza sociale alimenta le mafie

Antonio Battista e il Partito Democratico hanno oggi compiuto un altro passo verso le elezioni europee e comunali del 26 maggio prossimi. Ospite d'onore il capolista del collegio sud delle Europee l'ex procuratore antimafia Franco Roberti. Che ha presenziato e ha potuto conoscere uno ad uno i candidati del Partito Democratico che si affiancheranno alla conquista della riconferma per Antonio Battista. Una lotta comune, sia a livello locale che europeo, è quella contro i nuovi sovranismi portati avanti dalla Lega. Nemico numero uno: le paure che infondono nel cittadino portando a discriminare il più debole e accrescendo le differenze.

"Le differenze sociali - come ha sottolineato Roberti - che accrescono anche la possibilità di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale".

"Sono onorato - ha dichiarato Battista - di aver ricevuto per questa occasione Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, capolista al sud per il PD nelle prossime europee".

L’intervento del Dott. Roberti è stato chiarissimo. C’è la volontà da parte di queste forze populiste di innestare la paura nelle menti del cittadino. Allora li vedi che parlano di sicurezza, o “percezione” della insicurezza. Ha molto insistito, da professionista dell’antimafia, sulla grande diseguaglianza che creano le forze politiche che ci governano. Una diseguaglianza che serve alle mafie per radicarsi sul territorio. Chi governa deve avere ben saldo il principio universale della pari dignità dell’individuo.

"Chi ci governa - ha sostenuto Roberti- non parla mai di mafia, camorra, ndrangheta, ma parla di paura: “il cittadino ha paura”.

È il caso di farci due domande. E ancora, Roberti ha parlato dell’antifascismo come valore fondativo della nostra Costituzione, e come al Ministro Salvini tutto questo pare non interessare.

