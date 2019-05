“Catalle”, “Catallitt”, “Catalleun”

II 10 maggio si festeggia San Cataldo. Vissuto nel VII secolo, fu vescovo di Taranto, città di cui è patrono e dove si trova la sua tomba. Non si tratta di un Santo locale, ma un Santo irlandese, Vescovo di Rachau, approdato, di ritorno da un viaggio in Terrasanta, in una località presso Lecce, che da allora si chiama, appunto, San Cataldo. La sua santità è legata ...... segue su. http://www.altosannio.it/catall-catallitt-e-catalleun-le-previsioni-del-tempo-di-san-cataldo/