Trivento: Mezzo milione di euro per il progetto di riqualificazione dell’opera. Al via l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione dei nuovi loculi cimiteriali.

Al via l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione dei nuovi loculi cimiteriali. A farlo sapere è il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Fabio Sebastiano. “Con deliberazione della Giunta comunale, n. 10 del 24 gennaio 2019 – riferisce Sebastiano - è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel vecchio cimitero, dell’importo complessivo di 500mila euro. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 10 aprile 2019 è stato approvato l’avviso e lo schema di scrittura privata determinando i criteri e i canoni di concessione dei loculi cimiteriali nel cimitero di Trivento. Ora il Comune intende procedere all’assegnazione, in concessione per 99 anni, di 241 loculi cimiteriali previsti nel citato progetto. I loculi sono suddivisi in 3 tipologie (loculi corti, loculi lunghi e loculi a cappella) distribuiti su 4 livelli sovrapposti, e 10 loculi corti, disposti sull’ultimo livello, rimarranno nella disponibilità dell’Ente per future esigenze e/o emergenze. Al costo di concessione sono da aggiungere tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del contratto che sono a totale carico del concessionario. Requisiti dei richiedenti per assegnazione dei loculi. Hanno diritto ad ottenere l’assegnazione in concessione dei loculi tutti i cittadini maggiorenni residenti e non nel Comune di Trivento ed i familiari, entro il secondo grado di parentela, di defunti la cui salma è provvisoriamente collocata presso loculi non in concessione del defunto. Le domande di assegnazione formeranno oggetto di un’unica graduatoria di merito secondo l’ordine di punteggio assegnato in base ai criteri di seguito indicati. L’eventuale presentazione di più di due domande riferite allo stesso nucleo famigliare comporta la non ricevibilità delle domande ulteriori, saranno ammesse le domande presentate dai componenti il nucleo di maggiore anzianità. Non sono ammesse le domande presentate da parte di soggetti il cui nucleo famigliare risulta già assegnatario di due loculi a seguito di procedure analoghe. Ogni nucleo famigliare dovrà risultare assegnatario di massimo due loculi. La domanda, redatta secondo i modelli predisposti, ritirabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trivento e scaricabili dal sito internet del Comune, dove si potrà anche prendere visione del presente avviso pubblico (http://www.comune.trivento.cb.it), potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Trivento (Cb). La domanda potrà essere presentata anche da un solo richiedente per nucleo famigliare per l’assegnazione in concessione di due loculi. Il richiedente presenta la domanda per sé e per i propri famigliari (non assegnatari e non beneficiari di altri loculi) ed anche per i propri defunti (entro il secondo grado di parentela) sepolti nel cimitero di Trivento i quali saranno traslati nella nuova struttura. Eventuali richieste in eccesso per i loculi saranno accettate solo in caso di eventuale rinuncia degli assegnatari. Coloro i quali abbiano già presentato in passato una generica domanda di prenotazione/assegnazione di loculi devono formulare l’istanza con le modalità previste dal presente avviso pubblico con l’apposita modulistica.