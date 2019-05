Giuseppe Laurelli di Fornelli, il Pd della Provincia di Isernia si è attivato per la medaglia d'oro

La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Isernia comunica di essersi attivata ufficialmente per sostenere,con convinzione,la causa per la “conversione” della medaglia di bronzo al valor militare, conferita nel 1971 all’avvocato Giuseppe Laurelli, all’epoca podestà, impiccato il 4 ottobre 1943 dopo una rappresaglia nazista.

La medesima richiesta di “commutazione” sarà parimenti avanzata per il Comune di Fornelli, decorato anch’esso con la medaglia di bronzo al valor militare, nella stessa giornata dal Presidente della Repubblica, chiedendo, inoltre, l’istituzione ufficiale della “Giornata in memoria dei Martiri di Fornelli”, giustiziati dalle SS in seguito a processi sommari.

Tale conferimento renderebbe finalmente giustizia ai nostri Martiri della Resistenza,riconoscendo,nella maniera più giusta e adeguata,il coraggioe il valore delle loro gesta eroiche, che costituisconoinestimabile patrimonio comune della nostra storia e memoria condivisa.

La Federazione provinciale ha già acquisito, per le vie brevi, la disponibilità dei rappresentanti istituzionali del PD, dal Presidente della Provincia di Isernia ai nostri Consiglieri regionali, per sostenere questa battaglia di Giustizia e Verità attraversoun percorso politico e amministrativo.

Attiveremo tutti i “canali istituzionali necessari” al fine di far conferire i giusti e doverosi onori e riconoscimenti a chi ha combattuto con coraggio per la Resistenza,cadendo per difendere la libertà, la giustiziae la democrazia, valori fondantidel nostro Paese e della nostra Repubblica.