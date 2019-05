Sevel, 50 lavoratori in distacco da Termoli ad Atessa per il volume produttivo. Cimone: no al terrorismo psicologico, la fabbrica funziona

Nell'incontro odierno fra la Direzione aziendale della Sevel e il Comitato Esecutivo della fabbrica è stato comunicato che, dal 27 maggio e fino al 5 ottobre 2019 verranno 50 lavoratori in distacco dal Plant di Termoli, per far fronte alle ferie a scorrimento. E' stato inoltre deciso che, oltre i 450 interinali già assunti per far fronte alle ferie a scorrimento, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori nuovi ingressi.

"Come annunciato nelle mie dichiarazioni sulla questione delocalizzazione PSA - sostiene il sindacalista Emanuele Cimone- si evince con i numeri e con i fatti che la Sevel è in salita produttiva e continua ad essere il volano non solo dell'Abruzzo e Molise ma si presta a livello nazionale in controtendenza creando posti di lavoro e non riducendo lavoro (come purtroppo succede in quasi tutta Italia) oppure perdere commesse come altri vorrebbero che accadesse per dire " Noi lo avevamo detto" Al posto di creare terrorismo mediatico sul nulla tra le maestranze che tanti sacrifici svolgono da tanti anni per fare dei prodotti al massimo della capacità e di qualità conviene trovare formule concrete a tutti i livelli per continuare a meritarci nel territorio azienda fiore all'acchiello come la Sevel".