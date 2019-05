Romagnuolo (Prima il Molise): Trasfusioni, grazie a Giustini e Toma per il decreto firmato  

" Grazie è la sola parola che mi sento di dire anche a nome dei tanti ammalati. Necessito comunque informare i molisani tutti, che il 12 aprile scorso ho presentato in Consiglio Regionale un mio ordine del giorno sulla delicata materia delle complicanze dovute alle trasfusioni e ai vaccini. Del problema, ne avevo personalmente parlato sia con il Commissario ad acta della sanità molisana . Angelo Giustini, che con il nostro Presidente della Regione Donato Toma ed entrambi, mi avevano immediatamente manifestato tutto il loro interesse per risolvere il delicato problema. Desidero pertanto in questo momento e, lo faccio pubblicamente, ringraziarli con grande sincerità per il risultato ottenuto". E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo leader del movimento "Prima Il Molise". Ieri, ha proseguito Romagnuolo, la bellissima notizia che nella sostanza mi vede ritirare anche il mio ordine del giorno, perchè il Commissario ad acta della sanità Angelo Giustini ha firmato il decreto che autorizza gli indennizzi ai soggetti molisani colpiti dalle complicanze per trasfusioni e vaccini, una iniziativa che rende finalmente tranquilli i tanti nostri corregionali.