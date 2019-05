Molise, un milione di euro per la ristrutturazione dei vigneti

Pubblicato sul sito della Regione Molise l’avviso pubblico per la campagna vitivinicola 2019/2020 sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Molise.

La presentazione delle domande di aiuto, che può avvenire esclusivamente per via telematica, scade il 31 maggio 2019.

Per la nostra Regione è stato assegnato dal Ministero un importo totale pari a quasi un milione di euro, si tratta quindi di una misura che sostiene concretamente gli addetti ai lavori, contribuisce ad incrementare la produzione e di conseguenza a rendere sempre più competitivo l’intero comparto.

L’ufficio Vitivinicolo dell’assessorato regionale all’Agricoltura, in via Vico a Campobasso, è a completa disposizione degli operatori per offrire ogni tipo di consulenza e supporto.

L’assessore al ramo Nicola Cavaliere punta convinto su un rapporto sinergico tra struttura, tecnici e aziende per ridurre al minimo gli errori nella presentazione delle istanze e per migliorare le performance di spesa.