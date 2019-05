No all'aumento dei trasporti pubblici, protesta a Campobasso all'ex terminal sabato 18

Il comitato di protesta contro il trasporto pubblico in Molise dal virtuale passa al reale. E per sabato 18 maggio 2019 a Campobasso allo stadio ex romagnoli alle 10 organizza un incontro pubblico.

"Ci siamo ora tocca a tutti noi - ha sostenuto Andrea Di Paolo- hanno deciso di imporre gli aumenti sul costo dei biglietti dei bus e dei treni per tutti i molisani e in particolari aggravi per studenti , famiglie e lavoratori pendolari che già quotidianamente vivono seri disservizi sui mezzi di trasporto.Ora basta! I signori della politica intanto danno la stangata alla popolazione escono dal palazzo e vanno in ferie elettorale per le europee del 26 Maggio. Invitiamo tutti coloro che sono stanchi di subire e vogliono dare una risposta chiara , ora costruiamo insieme una sana e reale protesta che parti dalla base con le proposte aperte di tutti per questo è importante la vostra partecipazione da tutti i territori del molise , pendolari e persone libere"