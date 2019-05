Efficientamento energetico, pubblicato l’Avviso

Contribuire alla diminuzione dei consumi di energia primaria, al contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e, contemporaneamente, all’innalzamento dell’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di energia stessa sono tra i principali obiettivi che la Regione Molise si propone di raggiungere attraverso l’attivazione dell’Avviso pubblico a valere sull’azione Azione 4.1.1.del POR Molise FESR – FSE 2014/2020: “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)”.

Attraverso la costituzione del “Fondo energia”, strumento finanziario che concede incentivi a tasso zero, saranno finanziati interventi proposti da Enti pubblici per la riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche. Gli incentivi saranno concessi in forma di prestito a tasso zero soggetto a restituzione, fino a coprire il 100% dei costi ritenuti ammissibili.

Il soggetto gestore del fondo e dell’avviso è Finmolise S.p.A., il quale agisce in qualità di organismo che attua lo strumento finanziario e provvede alle erogazioni del finanziamento oggetto dell’Avviso pubblico.

La dotazione finanziaria complessiva del “Fondo energia” è pari ad € 6.700.000,00 e sarà gestita attraverso una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè con l’istruttoria delle istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Dalle ore 9.00 del 30° giorno successivo (12.06.2019) alla pubblicazione dell’Avviso e dell’allegata modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM n. 16 del 13.05.2019), sarà possibile presentare l’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana e firmata digitalmente, esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo: bandoenergia@pec.finmolise.it

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n° 16 del 13.05.2019 e ai seguenti link:

http://www.finmolise.it/bandoenergia.html

http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/220