WhatsApp ammette: "C'è una falla nella sicurezza"

WhatsApp, a sèguito di un attacco di hacker che mirava a un “numero selezionato” di utenti orchestrato da “un cyberattore avanzato”, ha invitato tutti i suoi 1,5 miliardi di utenti ad aggiornare le loro applicazione, come precauzione. “L’attacco ha tutti i tratti distintivi di una società privata che collabora con i governi per fornire spyware che riprende le funzioni dei sistemi operativi di telefonia mobile”, ha spiegato la società in una nota.

Secondo il Financial Times, la tecnologia utilizzata dagli hacker è stata sviluppata da una società israeliana, NSO Group, che produce prodotti per agenzie di intelligence mediorientali e occidentali.