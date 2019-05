Battista presenta la lista di sinistra e i dati sulla sicurezza di Campobasso

Antonio Battista chiude le presentazioni delle liste a suo sostegno per le elezioni di Campobasso del 26 maggio. La presentazione della lista Socialista Ambientalista e Progressista è stata l'occasione per il sindaco in carica di ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro svolto durante l'operazione Alcatraz.

I dati della Questura sono inequivocabili: reati in calo a Campobasso e provincia (- 10%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il maggiore e rinnovato impegno profuso nel contrasto al traffico di stupefacenti si è tradotto nell’aumento (+ 220%) del numero degli arrestati. Nel periodo preso in esame, la Polizia di Stato ha sottoposto a controllo 33.909 persone, facendo registrare un aumento (+ 21%) rispetto al periodo precedente. Rispetto alla media italiana, la delittuosità sul nostro territorio è nettamente inferiore (- 37%).

"L’operazione “Alcatraz” di questa notte - ha sostenuto Battista- ne è la conferma. La Procura della Repubblica coordinata dal dott. Nicola D’Angelo, con gli uomini della squadra mobile guidati da dott. Raffaele Iasi, hanno sferrato l’ennesimo colpo allo spaccio di stupefacenti. A chiara dimostrazione di un lavoro continuo per la nostra sicurezza. Comunque la consapevolezza che non esiste città senza crimini, fa tenere sempre alta la guardia di queste donne e di questi uomini".

Nella lista presentata personalità del Partito Socialista, dei Comunisti Italiani e del sindacato. Le due candidature presenti nell'attuale amministrazione sono le assessore Lidia De Benedittis e Mariapina Rubino. Tra i big anche Filippo Poleggi e Bartolomeo Terzano.

I tre playmaker sono Augusto Massa, Marcello Miniscalco del Psi e Nicola Macoretta del Pdci

