Salvini a Campobasso, manifestazione di protesta in piazza: aderisce anche il Pd

Il Partito Democratico del Molise aderisce convintamente alla manifestazione organizzata da associazioni e liberi cittadini che scenderanno in piazza per esprimere dissenso contro la passerella elettorale del Ministro Salvini che calpesta i valori antifascisti della Costituzione e usa le diseguaglianze come arma elettorale. L’appuntamento per gli amici del Partito Democratico è per domani 15 maggio alle ore 19,00 presso la sede del partito, Via Ferrari 7, per andare insieme alla manifestazione che si terrà dalle 19,30 in piazza Municipio a Campobasso.