Contratto istituzionale di Sviluppo, Fanelli (Pd): 220 milioni pochi ma meglio di niente

Stando alle ultime notizie battute in questo momento dalle agenzie di stampa, sembra che la cabina di regia abbia stanziato 220 milioni di euro per il Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise.

Pochi, ma meglio di niente. E soprattutto speriamo sia un inizio, perché servano ad avviare un progetto di reale impatto per il territorio. Ora più che mai, reclamiamo il rispetto di poter decidere noi molisani del nostro futuro, attraverso una discussione franca, aperta e costruttiva in Consiglio Regionale.

Soprattutto, non dissolviamo il finanziamento ottenuto in troppi piccoli progetti a zero impatto di crescita. Ma, come previsto per il Cis, decidiamo, insieme, un’unica opera infrastrutturale e strategica, che serva davvero alla nostra Regione.

Il Pd indicherà il raddoppio della Bifernina, con la speranza di poter davvero concretizzare una vera occasione di sviluppo, attesa da anni da aziende e cittadini.

Questo è il momento di far sentire la nostra voce e di agire!

Micaela Fanelli

capogruppo Pd