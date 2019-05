Che fretta c'era maledetta primavera parte terza, ancora neve a Capracotta

Capracotta oggi 15 maggio 2019 si è svegliata ancora una volta sotto la neve. Portando sempre più in là il record di nevicate in primavera. Il paese è appena imbiancato ma la cosa eccezionale è la data: siamo a 35 giorni dal solstizio d'estate. In tutto il resto dell'altomolise le temperature restano gelide e da inverno inoltrato.

Stando a quello che dicono gli esperti del meteo questo inverno in primavera dovrebbe abbandonarci alla fine di maggio. Correnti d'aria calda porteranno finalmente l'estate in Calabria e Sicilia mentre in Molise le temperature dovrebbero facilmente superare i 20 gradi.