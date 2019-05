Salvini a Campobasso, cittadini possibili intervistatori: ecco le domande che porrebbero

Tutto pronto per l'arrivo di Salvini a Campobasso, previsto per questa sera alle 21.30 all'Hotel Centrum Palace. Stando alle previsioni dell'app meteo.it per quell'ora sono previste precipitazioni modeste fino a 1,4 mm di pioggia. Nelle ore precedenti, quelle della manifestazione di protesta in piazza Prefettura il meteo prevede invece precipitazioni fino a 0,2 mm di pioggia su Campobasso.

Nonostante tutto i cittadini avrebbero delle domande da porre al vicepremier e ministro degli interni. In un sondaggio partito dal profilo facebook di chi scrive su quale domanda porre in caso di intervista sono arrivati diversi suggerimenti che somigliano molto a una protesta nei confronti delle politiche leghiste.

"Bisogna fare anche attenzione che non si offenda (se gli si dice qualche verità del passato)" è una delle affermazioni di un utente. "La mia domanda è: quando smette di fare campagna elettorale e inizia a lavorare?" è invece la provocazione di un'altra persona.

C'è chi lo metterebbe in difficoltà con questa domanda: se col reddito di cittadinanza sostanzialmente si trasferisce il redddito prodotto al nord verso il sud, senza creare sviluppo al sud, come lo giustifica ai suoi elettori del nord?

Sulle abitudini religiose del vicepremier incalzano così: Come si conciliano Vangelo e rosario (che lui ama tenere in mano) con il rifiuto del diverso e dello straniero? Dopo i recenti casi di violenza sulle donne c'è chi si chiede quali sono i suoi rapporti con casa pound.

E sempre sulle donne: Come vede la donna, cosa dovrebbe fare secondo lui e se secondo lui le case chiuse sono davvero sinonimo di progresso. La chiusura con una domanda che farebbe anche Pino Daniele se fosse ancora vivo: Chiedigli come mai la Lega non odia più i meridionali.

Insomma non tutti commenti positivi. Altri suggerimenti li chiederemo in piazza prefettura alle 19.30