Insolvenza fraudolenta ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno tratto in arresto un pregiudicato in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Isernia, perché responsabile di insolvenza fraudolenta. L’arrestato, assolte le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Isernia dove dovrà scontare una pena di cinque mesi.Sempre i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno deferito alla locale A.G. un disoccupato, extracomunitario, il quale a seguito di una controversia insorta con una pensionata, vicina di casa, recideva il cavo della linea telefonica della donna in quanto, a suo dire, installato nella sua proprietà dai tecnici del gestore dell’utenza senza il suo preventivo benestare. Il soggetto èstato denunciato alla Magistratura per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.