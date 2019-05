Manifestazioni contro Salvini, io amo Campobasso: in piazza senza simboli di partito

Il movimento Io Amo Campobasso ribadisce la propria identità antirazzista, antifascista e ispirata ai valori della Costituzione. Gli aderenti del movimento parteciperanno alle manifestazioni in programma per il 15 maggio senza il simbolo della lista. I nostri firmatari aderiranno da semplici cittadini, per preservare lo spirito della protesta pacifica che è stata indetta, per far sentire la voce delle donne e degli uomini liberi di Campobasso.

Le manifestazioni di oggi non devono essere l'occasione per una passerella pre-elettorale ma, piuttosto, rappresentano lo strumento per unire il fronte democratico che si oppone alle vento xenofobo e razzista che soffia sempre più forte in Europa.

Formiamo un unico coro di protesta e di proposta, senza simboli di partito, che parli con la voce dei valori fondanti della nostra Repubblica.

Gli aderenti e i militanti di Io Amo Campobasso manifesteranno pacificamente e senza azioni di disturbo, ma da comuni cittadini, assieme a tutti coloro che hanno a cuore la libertà di espressione, la solidarietà, l'umanità.