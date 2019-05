Strada Agnone Castiglione, tratto Abruzzo: sicurezza zero una mulattiera non diventa autostrada

Una mulattiera non può diventare autostrada. Quella che vedete in foto è la strada Agnone Castiglione nel tratto di competenza della Regione Abruzzo. La cui sicurezza dovrebbe essere rappresentata da dei blocchi di plastica. Non saranno esteticamente bella ma servirebbero per evitare incidenti. Il maltempo di questi giorni ha poi aggravato tutto perchè ormai le cunette sono riempite dal terreno misto ad acqua che forma pantani pericolosi.