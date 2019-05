No a Salvini a Campobasso, manifestazione riuscita nonostante la pioggia

La manifestazione degli striscioni e della sinistra contro Matteo Salvini ha sfidato la pioggia ed è arrivata a Piazza Municipio a Campobasso. C'erano i ragazzi dell'Unione degli Studenti, tutti preparati sul tema che al termine hanno cantato Bella Ciao, gli organizzatori della Casa del Popolo tra cui anche l'ex consigliere regionale Italo Di Sabato , il Partito Democratico con molti dei candidati alla carica di consigliere comunale a Campobasso, la consigliera regionale Micaela Fanelli, l'ex senatore Augusto Massa.

Tutti compatti nel dire no alla politica della paura del diverso portata avanti dal Governo di cui Matteo Salvini è il vicepremier, ma con i dovuti distinguo del popolo che accusa di essere complici del disastro anche il Governo precedente di cui Minniti era il ministro.

In piazza ma senza simboli di partito anche molti dei candidati della lista Io amo Campobasso per dire no anche loro al fascismo e al governo pentaleghista. C'era anche Nicola Lanza di Laboratorio progressista e libera contro le mafie. La manifestazione si è svolta in modo pacifico senza nessun disordine.

