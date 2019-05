Ospedale di Agnone, Don Francesco Martino: l'Asrem ignora le nostre richieste

Don Francesco Martino ha scritto una lettera a nome dei dializzati di Agnone, in cui denuncia lo stato delle cose e le proposte per mantenere il servizio vivo.

"A questa lettera - sottolinea - hanno dato sollecito riscontro l'amministrazione Comunale con tutti gli assessori, il Consigliere Greco e Daniele Saia. Pur inviata via Pec, è stata finora totalmente ignorata all'Asrem senza nemmeno una riga di risposta è un silenzio assoluto, tombale. A nome dei miei colleghi, visto che abbiamo capito che i pazienti per costoro che secondo il Governatore raggiungono gli obiettivi e sono premiati non contano nulla, nemmeno di una risposta, e forse se gli succede qualcosa di male è meglio, rendiamo pubblica la cosa".