Elezioni, ecco tutte le agevolazioni per i viaggi di chi si reca alle urne

In relazione alle prossime consultazioni elettorali in programma per domenica 26 maggio 2019, si forniscono, di seguito, utili notizie in merito alle agevolazioni previste per consentire l’esercizio del diritto di voto, che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.

Per quanto concerne le agevolazioni per i viaggi ferroviari, la società Trenitalia S.p.A. applicherà le condizioni di viaggio elaborate in base alla “Disciplina per i viaggi degli elettori” che è allegata all’Ordine di servizio n. 31/2012 dell’11 aprile 2012, e successive modifiche, della medesima società Trenitalia, consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione “Info e assistenza”.

Anche la società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.“ (NTV), a sua volta, ha previsto per gli elettori, nelle tratte di competenza, particolari agevolazioni consultabili sul sito web www.italotreno.it.

Relativamente alle agevolazioni per i viaggi di mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alla Società “Compagnia Italiana di Navigazione” le direttive per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione. Tali agevolazioni potranno essere consultate sul sito di questa Prefettura – sezione elezioni del 26 maggio 2019/Circolari e Pubblicazioni/Circolari.

Per l’acquisto dei biglietti aerei, Alitalia S.p.a., in occasione delle elezioni europee, si è resa disponibile ad offrire agevolazioni tariffarie (consultabili sul sito web www.alitalia.com) per i viaggi con il mezzo aereo sui propri voli nazionali, che non si aggiungono ad altre agevolazioni già in vigore e non si applicano ai voli in codeshare.

Tali agevolazioni prevedono uno sconto massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse.

Per quanto attiene alle agevolazioni autostradali, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), in vista dello svolgimento delle consultazioni in argomento, ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, per i soli elettori residenti all’estero - per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno d’inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo- che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.

Per tutte le agevolazioni, in particolare quelle previste a favore di specifiche categorie di elettori residenti all’estero, i dettagli potranno essere consultati sul sito di questa Prefettura- sezione elezioni del 26 maggio 2019/Circolari e Pubblicazioni/Circolari.