Giornata mondiale contro l'omotransfobia, a Campobasso il cineforum di Arcigay Molise

In occasione del 17 Maggio, Giornata Internazionale contro l'Omotransfobia, Arcigay Molise presenta La Diseducazione di Cameron Post | evento di Cineforum presso il Circolo Letterario Beatnik | h 18 | via Pietrunto, 19 a Campobasso. Perché il 17 maggio? il 17 maggio 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove dalla lista delle malattie mentali l'omosessualità. Nel 2007 il 17 maggio viene riconosciuta come Giornata Internazionale contro l'Omofobia

Perché "La Diseducazione di Cameron Post"? La diseducazione di Cameron Post è un fillm basato sul best seller omonimo di Emily Danforth, che ha rivelato l'esistenza di queste realtà "educative" tollerate dalle autorità statunitensi, anche se al loro interno i diritti umani diventano "privilegi" da conquistarsi al prezzo della negazione della propria identità. Cameron Post è una studentessa di liceo con un grande segreto: la cotta per l'amica Coley, della quale nessuno deve venire a conoscenza, poiché da quando i genitori della ragazza sono morti lei è cresciuta con la zia Ruth, assidua lettrice della Bibbia convinta che l'omosessualità sia una malattia. Quando dunque Cameron viene scoperta con Coley durante il ballo di fine anno, zia Ruth la spedisce dritta dritta al God's Promise, un centro religioso di "diseducazione" all'omosessualità.