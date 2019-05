Vago senza meta per le strade del centro storico di Agnone, il mio percorso preferito quando sono qui, anche se da qualche tempo preferisco l’Agnone “ virtuale “ a quella reale. Chissà perché in passato quando pensavo ad Agnone il mio pensiero correva subito al corso, ad Agnone cap’abball’ (in giù). Invece da un po’ di anni quando penso ad Agnone il mio pensiero corre al centro storico, cap’ammont’ (in su). Ho deciso, tra me, che in qualche modo il corso è da identificare con ..... .... segue su http://www.altosannio.it/le-rose-di-maggio/