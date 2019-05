Sblocco del turn over nella Sanità, Scarabeo: "Una buona notizia per il Molise e per il nostro servizio sanitario regionale"

In Commissione Affari sociali della Camera è stato approvato un emendamento che dà il via libera alle assunzioni nella sanità per le regioni, come il Molise, in rientro dal deficit sanitario. In particolare, si è intervenuti sulla disposizione che prevedeva l'automatismo del blocco del turn over nel caso di persistenza del disavanzo. Una buona notizia per il Molise e per il molisani. Una boccata d'ossigeno per l'occupazione che garantirà anche un miglioramento dei servizi nella sanità pubblica regionale. In questo modo si potrà assicurare la tutela dei livelli essenziali di assistenza. Bene lo sblocco del turn over, ma questo non risolve i tanti problemi della sanità molisana. C'è ancora tanto da fare per garantire ai cittadini il diritto alla salute. Dobbiamo restare vigili e mettere in campo tutti le risorse di cui disponiamo per assicurare servizi migliori ai cittadini e garantire il futuro del nostro servizio sanitario regionale.