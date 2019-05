Il pensiero maschilista di Salvini: andare a prostitute è fare l'amore. E gli sgravi fiscali? Sì ai pannolini no agli assorbenti

Non si spegne l'eco della visita di Matteo Salvini a Campobasso. Non ce la fa nemmeno la questione assorbenti lanciata dal capogruppo alla Camera del Movimento Cinque Stelle D'Uva. Il quale ha sottolineato che non vanno detassati perché si possono usare le coppette mestruali e i lavabili.

Ma chi va oltre D'Uva è proprio il ministro Salvini che ci spiega il vero motivo per cui non sono stati detassati gli assorbenti: quello di far tornare le donne a fare figli. Non volendo ci ha spiegato il progetto del governo gialloverde e in particolare della Lega in tal senso.

"In queste parti si arriva a 40 anni e non hanno pensato a fare figli - ha sostenuto Salvini al Centrum Palace di Campobasso - ringrazio però il ministro Fontana che nel decreto crescita ha proposto a nome della Lega un emendamento che porta a detassare i pannolini, il latte in polvere e tutto ciò che serve per la prima infanzia".

Il piano della Lega è chiaro: i prodotti per bambini non sono di lusso e vanno quindi detassati per favorire la natalità, quelli per le donne non vanno detassati perché si può evitare il ciclo mettendo al mondo figli a catena. Altro che ambiente, altro che coppette mestruali e assorbenti lavabili. La vera soluzione per non comprare beni di lusso è fare figli.

Ma il maschilismo mostrato da Salvini a Campobasso non finisce qui. Alla nostra domanda su droga e prostituzione ha sostenuto "Fare l'amore fa bene, drogarsi fa male". Insomma il benessere leghista è avere mogli che fanno figli di continuo e concedersi il lusso di "fare l'amore" con una prostituta. Donna mamma, donna prostituta e se sindaco? "Non ho scelto lei perchè è donna ma perchè è brava". Questo è il Salvini pensiero e queste sono le donne per Salvini.