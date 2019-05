A Campobasso torna il Giro delle 12 Chiese

Torna domenica 19 maggio a Campobasso l'appuntamento con il 'Giro delle 12 Chiese'. La manifestazione, nata nel 2002, consiste in una visita guidata gratuita in cui i volontari dell'associazione 'Centro Storico' accompagneranno i visitatori alla scoperta del borgo antico di Campobasso, delle sue chiese officianti, sconsacrate o addirittura scomparse attraverso vicoli e siti poco conosciuti, ma molto suggestivi. Ad ogni visitatore saranno regalate una mappa del borgo e una collezione di segnalibri dedicati alle 12 chiese. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 3391729414; è possibile anche chiedere informazioni per conoscere i turni di visita, al mattino e al pomeriggio. (ANSA).