Le genziane sono un gruppo di piante erbacee annuali o perenni della famiglia delle Genzianacee. Sono diffuse nell’arco alpino e sugli Appennini nella varietà comune, dai fiori blu e nella varietà maggiore, con fiori gialli e alta fino a un metro. La Genziana viene utilizzata per il suo sapore amaro, ma non tossico, per la preparazione di numerosi liquori o digestivi. Infatti, viene ...... segue su http://www.altosannio.it/genziana/