Elezioni comunali a Campobasso, ecco il podio dei salti della quaglia: Tramontano finisce "ospite" della Littizzetto

Il caso dei cambi di casacca del leghista Tramontano, dopo essere approdato al Fatto Quotidiano e a Repubblica è finito a Rai 1. Ne ha parlato con ironia la comica Luciana Littizzetto sottolineando di cosa è costruita la Lega in Molise e non solo. Transfughi che, come nel caso di Tramontano, erano stati addirittura scelti da Salvini in persona come candidati sindaco.

Se non fosse stato Vincenzo Niro e la sua lista Popolari per l'Italia a dire no a Tramontano, il campione olimpico del cambio di casacca Campobasso se lo poteva ritrovare direttamente come sindaco. Ma non è andata così e concorre "soltanto" come consigliere comunale. Ma se Tramontano si conquista la ribalta nazionale noi, abbiamo trovato anche la medaglia d'argento e quella di bronzo dei cambi di casacca. E vanno d'ufficio ad Alessandro Pascale e Salvatore Colagiovanni.

Il primo anch'egli in quota lega, il secondo è proprio dei Popolari per l'Italia e aveva fino a qualche mese fa la stessa velleità di Tramontano di correre per la carica di sindaco.

Colagiovanni meriterebbe proprio lui la medaglia d'oro. Fino a gennaio è stato assessore al commercio della Giunta Battista. Così tanto per ricordarlo agli smemorati.