Provincia di Isernia, si parla di senologia ma non del Caracciolo: all'Altomolise resta l'intitolazione del Verrino

Giornata cruciale domani per il consiglio provinciale di Isernia. Il Consiglio è convocato, in seduta ordinaria alle ore 16,30 del giorno in prima convocazione, per trattare i seguenti argomenti: approvazione verbali sedute precedenti del 9 e 18 aprile 2019 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale).adozione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 di cui al D.Lgs. 118/2011, della relazione del Presidente, e dei relativi allegati. Art. 227 D.Lgs. 267/2000,adozione del Regolamento Provinciale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. intitolazione Museo Paleolitico al Presidente Domenico Pellegrino - Atto di indirizzo.intitolazione del Viadotto "Verrino" al Senatore Remo Sammartino. Atto di indirizzo.riconoscimento "Medaglia d'Oro al Valor Militare" per Martiri in Fornelli e istituzione Giornata in Memoria. Atto di indirizzo.

Un'ora dopo ci sarà l'Assemblea dei sindaci dove si parlerà del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 di cui al D.Lgs. 118/2011, della relazione del Presidente e dei relativi allegati. Art. 227 D.Lgs. 267/2000.Modifica allo Statuto della Provincia. Art. 1, comma 55, L. n. 56/2014. Ipotesi ridimensionamento Centro di Senologia dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia. Determinazioni. Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. Comunicazioni