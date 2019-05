Caterina Cerroni a Campobasso con Ivan Stomeo: vogliamo una Europa più equa

Caterina Cerroni da Agnone e Ivan Stomeo sindaco di Melpignano, comune pugliese, sono arrivati a Campobasso questa mattina, nella sede del Gal verso il 2000, per il loro tour verso le europee del 26 maggio. Insieme a loro c'era il candidato sindaco del Pd Antonio Battista e alcuni candidati della lista che corre per le amministrative tra cui la vicesindaca in carica Bibiana Chierchia.

"Siamo qui per proporre una Europa che c'è ma deve cambiare - ha sostenuto Battista - importantissimo parlare a una platea di persone che vota partito democratico su entrambe le competizioni elettorali".

Immediato il messaggio di Stomeo che invita i presenti al voto congiunto con Caterina Cerroni. "Dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere questa campagna elettorale - ha sostenuto - non è una guerra tra me e Caterina a chi raggiunge più preferenze, ma è un percorso da fare insieme. Non sarei mai venuto qui a casa sua senza di lei".

Caterina Cerroni ha poi arringato sulle possibilità che deve avere la nuova Europa che vuole il partito democratico. Che parta dal rilancio del lavoro soprattutto dal mezzogiorno e dall'offerta di servizi che deve esserci anche in piccole aree interne come quella dell'altomolise da cui proviene. Lavoro, servizi e pari opportunità di affermazione in tutti i territori dell'Europa affinchè emigrare dal Sud non debba essere più una necessità ma se possibile una scelta.

Per ascoltare l'intervento integrale cliccare qui.