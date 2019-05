Mirabello in musica 2019, il premio per i giovani talenti è una scultura dell'agnonese Ettore Marinelli

La XII Edizione del Concorso nazionale di esecuzione musicale “Mirabello in Musica”, organizzato dall’Associazione Musicale “Doppio Diesis”, con il Patrocinio della Regione Molise, del comune di Mirabello Sannitico e del comune di Ferrazzano, si svolgerà a Mirabello Sannitico -Palazzo Spicciati-(CB)dal 1° al 9 giugno 2019.

Rivolto principalmente a studenti di musica, IL 12° Concorso è articolato in Sezioni: Pianoforte, Chitarra, Fisarmonica, Organetto. Mandolino, Mandolino e Chitarra, Fiati, Archi, Musica da Camera e in categorie, a seconda della fascia d’età.

Le esecuzioni dei giovani musicisti, che provengono da diverse regioni italiane, saranno valutate da giurie costituite da importanti ed apprezzati musicisti in campo nazionale ed internazionale. A presiederle, quest’anno, sono stati chiamati dal direttore artistico, M° Angelo Baranello, Daniel Rivera, pianista argentino, docente di pianoforte presso l’Accademia internazionale di musica e arte “AIMART” di Roma, dell’Accademia delle Arti di Sarzana e dell’Accademia Musica ritrovata di Livorno(Sezioni di Pianoforte, Fiati, Archi, Musica da Camera);Agostino Valente, chitarrista aquilano, docente di Chitarra al conservatorio “Perosi” di Campobasso(Sezione di Chitarra);Francesco Palazzo, fisarmonicista barese, primo fisarmonicista diplomato in Italia, docente al conservatorio di Bari

(Sezione di Fisarmonica);Danilo Di Paolonicola, Organettista teramano, pluripremiato ai campionati mondiali di organetto, docente al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma(Sezione di Organetto);Tiziano Palladino, mandolinista molisano, docente al liceo musicale “Galanti” di Campobasso(Mandolino, Mandolino e chitarra, o altro plettro).

Ivincitori del concorso riceveranno Borse di studio e concerti premio, che saranno tenutiin estate a:Benevento - Museo del Sannio (Patrimonio Unesco), in collaborazione con l’Associazione Musicale “S. Cecilia” - Musica e Arte (Circello - BN); Mirabello Sannitico, Palazzo Spicciati, Agosto 2019, in collaborazione con l’Amministrazione comunale; Ferrazzano, Larghetto Mastrogiovanni, Agosto 2019, in collaborazione con l’Amministrazione comunale; Agnone - Museo delle Campane, Agosto 2019, in collaborazione con la Pontificia Fonderia di Campane “Marinelli”.

Previsti, inoltre, altri premial concorrente molisano con il punteggio più altoe al concorrente molisano più piccolo meglio classificatosi.

Nella Cerimonia di Chiusura del Concorso, prevista per Domenica 9 giugno alle 18:30, inoltre, verrà assegnato il Trofeo Mirabello in Musica 2019da una Giuria formata da Presidente, Direttore Artistico, Autore, componenti di giurie, autorità e alcune persone scelte a caso tra il pubblico presente.Il Trofeo consiste in un’opera gentilmente offerta dallo scultore molisano,Ettore Marinelli,della Pontificia Fonderia di Campane “Marinelli” di Agnone (IS).

Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 25 maggio.

Durante il Concorso,infine, sarà possibile visitare la Mostra di strumenti musicali “Made in Molise”, ad opera di liutai rigorosamente molisani,che esporranno i loro pregevoli strumenti nella raffinata cornice del Palazzo Spicciati di Mirabello.

ESPOSITORI E STRUMENTI

Campane- Pontificia Fonderia di Campane “Marinelli”, Agnone;Chitarre classiche- Camillo Perrella, Bojano; Clavicembali - François Ciocca, CB;Liuto barocco, Chitarra barocca, Violino, Mandolino milanese -Giulio Oliva, Bojano; Organetti - Massimiliano Di Palma, Ferrazzano; Zampogne, Ciaramelle - Franco Sacco, Bojano.

Mostra di strumenti musicali“Made in Molise”. (Dal 1° al 9 giugno: Apertura: Lu-Sa h18-20; Do. h10-13, 17-19; (Tutti i giorni fino al 9 giugno)

Info: 333.4223159 - www.doppiodiesis.org