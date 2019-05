Plastica vietata in tutte le spiagge del Molise

La nuova ordinanza regionale vieta l'utilizzo e la vendita di piatti, bicchieri, posate e cannucce a tutti gli stabilimenti balneari. Fonte: MondoBalneare.com

Il Molise ha vietato a tutti gli stabilimenti balneari la vendita di piatti, bicchieri, cannucce e stoviglie in plastica usa e getta. Si tratta della seconda regione italiana, dopo la Puglia (vedi notizia), a prendere una decisione così drastica e che anticipa le normative europee che saranno in vigore dal 2021. Il divieto alla plastica in spiaggia è stato incluso nel "Piano di sicurezza dei litorali" che la Regione Molise ha varato nei giorni scorsi. Unica eccezione sarà la vendita di bottiglie di plastica, ancora possibile sino al prossimo 30 settembre, allo scopo di far smaltire le scorte rimanenti dalla passata stagione. Fonte: MondoBalneare.com

