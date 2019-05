Le ispezioni nei pubblici esercizi, ecco il nuovo vademecum della Confcommercio

Nel corso degli anni, la normativa di riferimento dei Pubblici Esercizi è divenuta sempre più ampia e complessa, determinando spesso un quadro non semplice da interpretare, disciplinato da fonti normative europee, nazionali e regionali, che, talvolta, ne rendono difficoltosa la comprensione e conseguentemente una corretta applicazione.

Per questo Confcommercio Molise, in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso, promuove martedì 28 maggio alle ore 14,30 un incontro con gli operatori dei pubblici esercizi per presentare il nuovo vademecum realizzato dalla FIPE Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) dall'EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo).

Uno strumento utile che riporta in modo chiaro le principali norme in materia di ispezioni igienico sanitarie, nonché di ispezioni e sicurezza sul lavoro, soffermandosi sia sui doveri ma anche sui diritti dei controllati. Oltre alla presentazione del vademecum, il momento di confronto godrà della presenza di esperti in lavoro, salute, sicurezza e materie igienico sanitarie, che potranno rispondere alle richieste provenienti dagli imprenditori e dagli operatori presenti.

Dalle ore 14,30 dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti istituzionali del presidente Confcommercio Molise Paolo Spinae, a seguire l'intervento del direttore nazionale FIPE Confcommercio Roberto Calugi.

I contributi sui contenuti del vademecum saranno illustrati dall'avvocato Gianluca Pescolla, (esperto di diritto del lavoro), dal dott. Luigi Pece e dalla dott.ssa Annarosa Rateni per l'Ispettorato del Lavoro del Molise, infine dal dottor Pierpaolo Oriente, medico del lavoro (Asrem Dipartimento Unico regionale prevenzione Durp). Tra gli ospiti presenti ci sarà il Comandante Mario Di Vito, Luogotenente Nas di Campobasso.