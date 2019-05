Elezioni a Campobasso, Il sindaco Battista si racconta: con noi una città che deve battersi per i propri diritti in Europa

Un Antonio Battista che si racconta a tutto tondo. Dalle questioni Terminal e Roxy che lo hanno visto protagonista di una forte polemica con il Movimento Cinque Stelle, fino alla sicurezza e a quanto fatto finora contro la violenza sulle donne. Non solo risposte ai competitor, i quali ad avviso del sindaco di Campobasso che si ricandida a guidare la città nel segno della continuità, ma anche un ripercorrere quanto effettuato nei cinque anni appena trascorsi.

Una città a guida Pd e di centrosinistra in generale deve essere un capoluogo di regione che vada oltre il perimetro di esso e che vada in Europa a chiedere i suoi diritti. Una continuità nel cambiamento perché Battista rinnoverà il suo consiglio comunale del 2/3 della sua composizione. E non soltanto per i cosiddetti saltatori della quaglia di cui Battista però preferisce non parlare. Il voto disgiunto potrebbe aiutare il sindaco Battista, ne è consapevole e lo ritiene un modo normalissimo e legittimo di vincere che si può realizzare.