Arremenènne sagliéva pe la via

addù le curve so serpendiélle fine,

e zig-zagghene e viène

arrengemènnese

vèrse re Piéscche e Capracotta ‘n gime.

Da là, sotte a Sandagnere, le cuoscte

giallévene de sciùre profumàte

e arre core de re miézzejuorne

l’ombra ze n’era ......

il seguito della poesia è su http://www.altosannio.it/sciore-de-jenesctra-poesia-di-gustavo-tempesta/

Per chi non ha dimestichezza con il dialetto, è riportata la traduzuine in italiano.

