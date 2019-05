Elezioni Comunali, parla la vicesindaca Chierchia: una sola legislatura non basta per dare l'impronta politica alla città

Un intervento politico e programmatico quello della vicesindaca Bibiana Chierchia, ricandidata a occupare un posto in consiglio comunale per il Partito Democratico e in appoggio al sindaco ricandidato Antonio Battista. Una legislatura e cinque anni, secondo la vicesindaca, sono necessari ma non sufficienti per impostare un discorso serio per la città di Campobasso. I rapporti con l'Europa e con il Governo nazionale in primis e poi i servizi da mantenere come i poli scolastici e le politiche per gli ultimi.

Poi le bordate ai candidati avversari soprattutto a Maria Domenica D'Alessandro, definita inconsistente e poi il messaggio a Roberto Gravina: come fai a candidarti con il Movimento Cinque Stelle. Il messaggio politico è chiaro. Sono entrambi schieramenti di governo che però per la città di Campobasso vanno divisi. Una confusione politica che rischia di diventare poco chiara per i cittadini