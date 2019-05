Moliclima, l'istituto Pertini di Campobasso si confronteranno sullo sviluppo sostenibile

L'evento "MOLICLIMA - Cambiamenti climatici, tutela della salute e del territorio", che si svolgerà il 23 maggio 2019, dalle ore 11 alle ore 13, presso l'Auditorium dell'IIS Pertini-Montini-Cuoco, in Via Scardocchia a Campobasso, rientra, negli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile–in programma dal 21 maggio al 6 giugno 2019attraverso l’organizzazione di manifestazioni a livello nazionale– la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’appuntamento molisanovedrà protagonisti gli studenti delle classi IV e V della sezione E dell'IstitutoBiotecnologico/Articolazione Ambientaledel Pertiniche racconteranno le esperienze maturate nella partecipazione al progetto di alternanza Scuola/Lavoro incentrato sul tema dei cambiamenti climatici (Goal 13 Agenda 2030). All'incontro parteciperanno diversi esperti di vari settori che metteranno in evidenza le strette connessioni che legano il clima e l’inquinamento atmosferico ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’energia, dell’economia e della tutela della salute e del territorio.

Il progetto di alternanza Scuola/Lavoro è stato realizzato in partenariato con la onlus MeteoinMoliseche si occupa di previsioni del tempo in regione anche grazie alla sua rete di rilevamento territoriale (stazioni meteo e webcam).

Sono state poi realizzate diverse collaborazioni con i seguenti enti:

· Protezione Civile della Regione Molise (stage in centro funzionale e sala operativa di Campochiaro

– CB);

· Rai 3 Molise (servizio video all’interno di Buongiorno Regione e del TG3 regionale);

· Università del Molise (Partecipazione seminario “Cambiamenti climatici, uso del suolo e rischio

d’incendio boschivo” ed alla visita delle aree espositive e laboratoriali di Agri_For_Food presso l’UNIMOL in Campobasso-corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Ambientali);

· Aeronautica Militare sede di Pratica di Mare (visita Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia

Aeronautica -CNMCA- ed al Centro Operativo per la Meteorologia -COMet).