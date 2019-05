Aida Romagnuolo (Prima il Molise):  Esenzione bollo auto. Dopo la decisione della Corte Costituzionale, finalmente la mia proposta di legge

"La Corte Costituzionale ha finalmente aperto all'esenzione e alla riduzione del bollo auto nelle Regioni, una battaglia questa che sto personalmente portando avanti nel Molise da circa un anno. Sono soddisfatta e lo saranno ancora di più tutti gli automobilisti molisani, considerato che anche la nostra Regione sarà libera di rimodulare e di rivedere i costi del bollo auto". E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo leader di Prima il Molise. Come ho già anticipato diversi mesi fa, ha continuato Romagnuolo, a giorni presenterò una mia proposta di legge per l'esenzione e la riduzione del bollo auto nel Molise, una bella notizia per i cittadini molisani, perchè potranno finalmente vedersi ridurre e in diversi casi abolita, l'antipatica tassa automobilistica del bollo auto che grava moltissimo sulle famiglie. Come ho già anticipato, ha concluso Romagnuolo, la Corte Costituzionale impone alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale e pertanto, mi aspetto fiduciosa una totale convergenza di tutto il Consiglio Regionale del Molise, per approvazione del provvedimento.