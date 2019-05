Isernia:Carabinieri intervengono in un appartamento per una richiesta di aiuto da parte di un invalido civile

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in un appartamento del centro in seguito alla richiesta d’aiuto giunta da uninvalido. L’uomo, un quarantenne isernino, contattava il 112 per segnalare che lui e l’anziano padre erano stati chiusi a chiave in casa dalla madre, e di non avere un’altra chiave per uscire.Sul posto giungevano i Carabinieri, chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per forzare la porta blindata e liberare padre e figlio. I militari dopo la triste vicenda fortunamente conclusasi positivamente, calmavano entrambi parlandoci e verificando se avessero bisogno di cure mediche. Dopo alcune ore si è presentata la madre senza fornire valide giustificazioni per il comportamento avuto.I Carabinieri, tenuto conto dei fatti, provvedevano ad informare la competente Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire le motivazioni alla base del grave gesto compiuto dalla donna.