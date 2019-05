Il Movimento Cinque Stelle destina 2 milioni restitiuti: povertà educativa, lavoro ai disabili e violenza sulle donne i settori finanziati

Hanno votato in 18.034 attivisti del Movimento Cinque Stelle (per un totale di 18.034 preferenze espresse) sulla Piattaforma Rousseau per decidere come destinare i 2 milioni di euro di restituzioni dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Sono i secondi 2 milioni di euro che i parlamentari restituiscono dall’inizio della XVIII legislatura. Erano tre le opzioni tra cui scegliere, tutte di profilo sociale, con lo scopo di offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni difficili, per proteggere le donne vittime di violenza e i minori, ma anche per garantire maggiori possibilità di impiego ai disabili.

Tutti coloro che si sono collegati per votare, con un semplice singolo click hanno potuto aiutare concretamente altre persone. Ogni singolo iscritto, oggi, col suo voto ha deciso come destinare 110 euro. Con il proprio impegno e pochi minuti, ha fatto qualcosa di grande.

Nei prossimi giorni, quindi, procederemo con i versamenti secondo le decisioni degli iscritti. Il 48,43% del totale delle restituzioni andrà al Fondo per la povertà educativa infantile che serve per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori conibambini.org che ha ricevuto il 8735 voti.

Il 29,51% andrà al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che ha ottenuto il 5.323 voti e che ha l’obbiettivo di sostenere con incentivi i datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché finanziare i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Social.

Infine, il Fondo contro la violenza su donne, che finanzia, tramite comuni e regioni, i centri antiviolenza su tutto il territorio italiano, riceverà il 22,04% del totale delle restituzioni, avendo ottenuto 3.976 preferenze.