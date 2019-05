Trivento, il vicesindaco Fabio Sebastiano saluta la cittadinanza

Aver lavorato insieme è stato un grandissimo privilegio. Grazie per i cinque anni passati insieme, grazie ai colleghi amministratori, alla struttura comunale e a tutti i dipendenti ed un ringraziamento particolare ai cittadini.

E’ stato per me un grandissimo onore ricoprire il ruolo di Vicesindaco ed Assessore del Comune di Trivento e auguro a tutti coloro che saranno eletti, di poter ricoprire al meglio questo ruolo operando sempre per il bene della città e dei cittadini.

Il motto che mi ha sempre animato in questi anni è stato: “Non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese!”

Wiston Churchill ripeteva spesso: ”Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore: segui quelle.”

Credo che la vera politica sappia catturare il cuore.