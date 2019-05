Sblocco turn over a rischio, Scarabeo: Il Commissario alla Sanità assicura comunque un forte impegno per migliorare i servizi negli ospedali regionali

Un possibile quanto malaugurato passo indietro del Governo nazionale, sullo sblocco del turn over nella sanità regionale, arriverebbe nonostante soltanto la settimana scorsa, in Commissione Affari sociali della Camera, è stato approvato un emendamento che dava via libera alle assunzioni nella sanità per le regioni, come il Molise, in rientro dal deficit sanitario. La speranza è che si approvi presto il decreto Calabria che contiene gli emendamenti sullo sblocco, perché da quel momento in poi anche per il Molise, come per tutte le regioni soggette a piano di rientro, scatterà il via libera per le nuovi assunzioni.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo dopo essersi incontrato con il commissario per la sanità Angelo Giustini.

"Mi ha assicurato che un nuovo Piano sanitario sarà presentato entro il mese di giugno, un nuovo documento che conterrà proposte fattibili per i maggiori ospedali pubblici regionali per quanto riguarda le acuzie. Per le strutture di Venafro, Agnone e Larino ci sarà un implemento del "DaySurgery" e del "Day Hospital" oltre al potenziamento del servizio di telemedicina e delle specializzazioni mediche per tutti i nosocomi molisani e un potenziamento del servizio del 118.

Un chiarimento sulla situazione turn over lo aveva dato anche l'onorevole Antonio Federico del Movimento Cinque Stelle.

"La riunione del Tavolo di monitoraggio dell'11 aprile scorso - ha sottolineato - certifica un debito per la gestione sanitaria che fa scattare di nuovo il blocco del turnover. Come detto nei giorni scorsi, Governo e Parlamento hanno già posto rimedio a questa situazione nel primo provvedimento utile, il cosiddetto Decreto Calabria, con un emendamento che, appunto, elimina il blocco del turnover per le regioni in piano di rientro come il Molise. Ma chi conosce la materia sa bene che questa iniziativa può essere operativa solo con la conversione in legge del decreto, che arriverà entro i primi giorni di luglio.Conosciamo tutti lo stato in cui versa la Sanità molisana e quanto male la politica ha fatto in questi anni al sistema sanitario, quindi è conseguenza logica che il tavolo tecnico abbia deciso il nuovo blocco del turnover. Tuttavia, stavolta questo durerà solo qualche settimana. Voglio ripeterlo ancora: una volta legge, il decreto Calabria eliminerà il blocco del turnover per le regioni in piano di rientro come il Molise.

È un risultato che rivendico insieme a tutto il MoVimento 5 Stelle, perché è qualcosa che il Molise e migliaia di cittadini attendono da anni.

Stiamo provando in tutti i modi a porre rimedio ad errori imperdonabili fatti dai Governi passati, di centrodestra e centrosinistra. In casi come questo ci siamo già riusciti.