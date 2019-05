Aldo Patriciello denunciato da due dei suoi sei fratelli

Due dei suoi sei fratelli hanno denunciato Aldo Patriciello per truffa aggravata davanti tribunale di Isernia. Patriciello che rischia di prendere più preferenze di Berlusconi, grazie al suo impero sanitario (oltre venti cliniche private tra Molise, Puglia, Lazio e Campania, prima fra tutte la Neuromed di Pozzilli), all’appoggio di tv locale (TeleIsernia) e al giro d’affari di oltre 250 milioni, vede offuscata la sua immagine dell’imprenditore infallibile per colpa di suoi fratelli che senza peli sulla lingua hanno dichiarato alla stampa: Ci aveva convocato il 29 giugno 2018 davanti al notaio Antonio Ventriglia di Venafro. Avevamo deciso insieme un accordo fatto di due atti: noi gli vendevamo a un prezzo di favore (900 mila euro) il 3 per cento di un paio di società che controllano Neuromed; lui in cambio s’impegnava contestualmente a vendere altre quote e a nominare un amministratore da noi indicato, in modo da riequilibrare un po’ il controllo societario. Abbiamo firmato il primo atto, la nostra vendita; poi con la scusa dell’indisposizione della figlia Elisa, legale rappresentante di una delle società coinvolte, se n’è andato senza firmare il secondo atto. Ci ha fregato. E se fa così con i fratelli, come tratterà gli elettori?”.

Nella foto: Forza Italia - Aldo Patriciello - Ansa